Сергей Кравчук: Развиваем уличные виды спорта

После обращения жителей Хабаровска администрацией города было принято решение о выделении площадки для размещения на ней антивандального стола для настольного тенниса. Средства на спортивное оборудование было выделено Хабаровской краевой федерацией настольного тенниса.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук оценил новый спортивный объект.
«В Хабаровске большое внимание уделяется развитию спорта и продвижению здорового образа жизни. Я уверен, что благодаря таким маленьким спортивным локациям любителей тенниса среди горожан станет больше. Это спортивное оборудование будет радовать жителей долгие годы, — отметил глава краевой столицы. — Хабаровск — это спортивная столица Дальнего Востока. Для того чтобы были результаты, нужны такие небольшие уличные объекты. Я благодарю нашего губернатора Дмитрия Викторовича Демешина, который содействует нам в развитии спорта».
«Совместно с администрацией города мы приняли решение установить теннисный стол для хабаровчан. Преимущество установки стола на Амурском бульваре заключается в том, что он доступен каждому человеку, и люди любого возраста могут играть на свежем воздухе. Настольный теннис уникален тем, что он доступен многим, в том числе жителям с ограниченными возможностями», — поделился Валерий Савин, президент Хабаровской краевой федерации настольного тенниса.
Зимой конструкция будет храниться в специально оборудованном помещении.
Напомним: в разных районах Хабаровска установлены аналогичные теннисные столы, которые пользуются большой популярностью у жителей города.