Сергей Кравчук: Развиваем уличные виды спорта

«Совместно с администрацией города мы приняли решение установить теннисный стол для хабаровчан. Преимущество установки стола на Амурском бульваре заключается в том, что он доступен каждому человеку, и люди любого возраста могут играть на свежем воздухе. Настольный теннис уникален тем, что он доступен многим, в том числе жителям с ограниченными возможностями», — поделился Валерий Савин, президент Хабаровской краевой федерации настольного тенниса.