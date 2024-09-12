Мэр Омска Шелест рассказал о ходе строительства школы в «Серебряном береге»

Внешний вид школы в «Серебряном береге» будет соответствовать виду микрорайона. В отделке используют кирпич двух цветов и декоративные панели. На данный момент в нескольких блоках здания завершена кладка первого этажа. Планирует, что в этом году получится завести под тепло часть корпусов.