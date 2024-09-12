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Мэр Омска Шелест рассказал о ходе строительства школы в «Серебряном береге»

В среду, 11 сентября, мэр Омска Сергей Шелест побывал на стройплощадках гимназии № 88 и школы в микрорайоне «Серебряный берег».

О том, на каком этапе строительства они находятся, градоначальник рассказал в своём телеграм-канале.

В 88-й гимназии строители вышли на уровень второго этажа. Планируется, что до конца октября будет закрыт контур здания. Кроме того в школе выполнена гидроизоляция подвала и сделан круговой дренаж, который позволит избежать подтопления грунтовыми водами.

«Внешне объект получит первоначальный вид с воссозданием рустов, пилястров, сандриков — рассчитываем, что получится красиво», — уточнил Сергей Шелест.

Внешний вид школы в «Серебряном береге» будет соответствовать виду микрорайона. В отделке используют кирпич двух цветов и декоративные панели. На данный момент в нескольких блоках здания завершена кладка первого этажа. Планирует, что в этом году получится завести под тепло часть корпусов.

Напомним, что стройку школы в микрорайоне «Серебряный берег» возобновили этим летом. Туда зашёл новый подрядчик — ООО «Русстрой». Контракт с предыдущим был расторгнут.