Мэр Омска Шелест рассказал о ходе строительства школы в «Серебряном береге»

О том, на каком этапе строительства они находятся, градоначальник рассказал в своём телеграм-канале.
В 88-й гимназии строители вышли на уровень второго этажа. Планируется, что до конца октября будет закрыт контур здания. Кроме того в школе выполнена гидроизоляция подвала и сделан круговой дренаж, который позволит избежать подтопления грунтовыми водами.
«Внешне объект получит первоначальный вид с воссозданием рустов, пилястров, сандриков — рассчитываем, что получится красиво», — уточнил Сергей Шелест.
Внешний вид школы в «Серебряном береге» будет соответствовать виду микрорайона. В отделке используют кирпич двух цветов и декоративные панели. На данный момент в нескольких блоках здания завершена кладка первого этажа. Планирует, что в этом году получится завести под тепло часть корпусов.
Напомним, что стройку школы в микрорайоне «Серебряный берег» возобновили этим летом. Туда зашёл новый подрядчик — ООО «Русстрой». Контракт с предыдущим был расторгнут.