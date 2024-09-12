Медведев: Британия в ближайшие несколько лет, скорее всего, затонет

«Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится», — написал Дмитрий Медведев в соцсети Х.
Дэвид Лэмми вчера, 11 сентября, на пресс-конференции в Киеве заявил об «обязательстве Великобритании» в поддержке Украины. «Обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе», — сказал он. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале The Independent. Украину министр посетил в рамках рабочей поездки с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Также 11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что власти страны разрешили ВСУ наносить удары поставляемыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Однако в ближайшие дни об этом публично объявлено не будет.