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Медведев: Британия в ближайшие несколько лет, скорее всего, затонет

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, который пообещал Украине 100-летнюю поддержку. Господин Медведев обвинил британского министра во лжи, добавив, что Украина «не продержится и четверти этого срока».

Источник: РИА "Новости"

«Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится», — написал Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Дэвид Лэмми вчера, 11 сентября, на пресс-конференции в Киеве заявил об «обязательстве Великобритании» в поддержке Украины. «Обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе», — сказал он. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале The Independent. Украину министр посетил в рамках рабочей поездки с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Также 11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что власти страны разрешили ВСУ наносить удары поставляемыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Однако в ближайшие дни об этом публично объявлено не будет.

Медведев Дмитрий
дипломатия