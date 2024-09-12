Сергей Шелест рассказал о новых квартирах для переселенцев из аварийного жилья

Сегодня, 12 сентября, ключи от квартир в новостройке на улице 5-я Кировская, 176 получили 14 семей. До конца недели новые квартиры получат 18 семей. Часть из них переселят в дом, который был построен в этом году на улице Леонида Маслова.
«Покупка квартир проводилась в рамках реализации VI этапа региональной адресной программы Омской области за счет средств Фонда развития территорий, бюджета Омской области и города», — сообщил глава города.
Квартиры получат переселенцы из аварийных домов по улицам: Долгирева, 2-я Тепловозная, 7-я и 2-я Кировская, ул. Сурикова, Трактовая, ул. 10 лет Октября, Владивостокская, 1-я Поселковая и Косенкова.
Добавим, что в Омске достраивается дом на 6-й Станционной на 218 квартир. Туда планируется поселить жильцов 29-ти аварийных домов.