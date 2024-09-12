Радий Хабиров раскрыл состав нового правительства Башкирии

«После вступления в должность, правительство уходит в отставку. Соответствующие документы будут сегодня подписаны, далее я возложу исполнение обязанностей на тот же состав правительства. Мы сохраним достаточно высокую преемственность в его дальнейшей работе. Будут лишь небольшие, точечные изменения в структуре. Соответственно, после этого пройдут необходимые назначения. Необходимо иметь в виду, что в соответствии с действующим федеральным законодательством при назначении руководителей отраслевых республиканских органов власти необходимо согласование с федеральными отраслевыми органами. Например, кандидатура министра строительства РБ согласуется с министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ. Это займёт определённое, достаточно недолгое время, но мы уже проводим соответствующие консультации. Я подчёркиваю, что правительство продолжит работать, вакуума власти мы не допустим», — подчеркнул Радий Хабиров.