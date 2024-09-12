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Путин напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и «БРИКС плюс», курирующими вопросы безопасности, напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани.

Источник: © РИА Новости

«Отмечу, что встреча высоких представителей является одним из важных этапов подготовки саммита Брикс и БРИКС плюс аутрич, который пройдёт 22—24 октября в городе Казани в России. Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран, что мы ждём их на саммите, где предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнёрства стран, участников БРИКС, а также утвердить пакет договорённости по различным отраслям и направлениям сотрудничества», — сказал Путин в ходе встречи.

Он добавил, что Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения. На российское председательство была возложена особая миссия — всячески задействовать максимально быстрой и органичной интеграцией новых стран-участниц во все механизмы БРИКС.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре. −0-

БРИКС
Путин Владимир