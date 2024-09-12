Путин напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре. −0-