Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Новые сферы взаимодействия БРИКС, в том числе в транспорте и в культуре, инициированы в рамках председательства РФ в объединении, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

Источник: © РИА Новости

«Российским председательством инициированы новые сферы взаимодействия. В их числе встречи министров транспорта, глав геологических служб, Форум БРИКС по ядерной медицине. На культурно-гуманитарном треке большой резонанс имели Гражданский и Академический форумы БРИКС, спортивные игры дружбы, а также тематические фестивали и выставки в разных городах России», — сказал Путин.

Он также напомнил, что в Санкт-Петербурге проходит Международный культурный форум, в рамках которого уже состоялась встреча министров культуры стран БРИКС.

Путин Владимир
дипломатия
БРИКС