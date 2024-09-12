Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Новые сферы взаимодействия БРИКС, в том числе в транспорте и в культуре, инициированы в рамках председательства РФ в объединении, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности.