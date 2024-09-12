Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС

«Российским председательством инициированы новые сферы взаимодействия. В их числе встречи министров транспорта, глав геологических служб, Форум БРИКС по ядерной медицине. На культурно-гуманитарном треке большой резонанс имели Гражданский и Академический форумы БРИКС, спортивные игры дружбы, а также тематические фестивали и выставки в разных городах России», — сказал Путин.
Он также напомнил, что в Санкт-Петербурге проходит Международный культурный форум, в рамках которого уже состоялась встреча министров культуры стран БРИКС.