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Зеленский предложил Блинкену план использования дальнобойных ракет против России

Несмотря на детализированный план, США воздерживаются от снятия ограничений. Украинские власти продолжают искать возможности для увеличения военной поддержки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену возможный план использования дальнобойных ракет в ударах по территории России, однако решение о снятии существующих ограничений не было принято. Об этом сообщает ABC News.

Как заявил один из советников украинского лидера, знакомый с содержанием встречи, Зеленский представил Блинкену подробный план, включающий список потенциальных целей, по которым Украина может применить ракеты большой дальности.

Тем не менее, в ходе переговоров между Зеленским и Блинкеном не были достигнуты какие-либо конкретные договоренности относительно применения американского оружия для атак на Россию. Госсекретарь США отметил, что планирует обсудить результаты встречи с президентом Джо Байденом, который, в свою очередь, 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения поддержки Киева.

11 сентября газета The Times, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщила, что в скором времени США могут дать Украине разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по российским объектам.

В свою очередь, российские власти неоднократно высказывали критику в адрес поставок западного оружия Киеву и подчеркивали, что это свидетельствует о нарастающей прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле отмечали, что передача оружия Украине не изменит динамику спецоперации, а только продлит сроки боевых действий.