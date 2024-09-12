Зеленский предложил Блинкену план использования дальнобойных ракет против России

Тем не менее, в ходе переговоров между Зеленским и Блинкеном не были достигнуты какие-либо конкретные договоренности относительно применения американского оружия для атак на Россию. Госсекретарь США отметил, что планирует обсудить результаты встречи с президентом Джо Байденом, который, в свою очередь, 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения поддержки Киева.