Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену возможный план использования дальнобойных ракет в ударах по территории России, однако решение о снятии существующих ограничений не было принято. Об этом сообщает ABC News.
Как заявил один из советников украинского лидера, знакомый с содержанием встречи, Зеленский представил Блинкену подробный план, включающий список потенциальных целей, по которым Украина может применить ракеты большой дальности.
Тем не менее, в ходе переговоров между Зеленским и Блинкеном не были достигнуты какие-либо конкретные договоренности относительно применения американского оружия для атак на Россию. Госсекретарь США отметил, что планирует обсудить результаты встречи с президентом Джо Байденом, который, в свою очередь, 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения поддержки Киева.
В свою очередь, российские власти неоднократно высказывали критику в адрес поставок западного оружия Киеву и подчеркивали, что это свидетельствует о нарастающей прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле отмечали, что передача оружия Украине не изменит динамику спецоперации, а только продлит сроки боевых действий.