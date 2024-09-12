Путин провел встречу в Петербурге с представителями стран БРИКС

В своей речи глава государства отметил, что Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения. Программа российского председательства включает в себя свыше 200 мероприятий, направленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям. Среди них политика и безопасность, экономика и финансы.