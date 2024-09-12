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Путин провел встречу в Петербурге с представителями стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге провел встречу с высокими представителями стран-членов БРИКС, курирующими вопросы безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер в начале встречи напомнил, что именно в Северной столице было положено начало созданию БРИКС. Господин Путин подчеркнул, совещание является одним из важных этапов подготовки саммита БРИКС и «БРИКС-плюс/аутрич», который пройдет в Казани в октябре.

В своей речи глава государства отметил, что Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения. Программа российского председательства включает в себя свыше 200 мероприятий, направленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям. Среди них политика и безопасность, экономика и финансы.

«К настоящему времени план председательства выполнен более чем на 70 процентов, проведено порядка 150 мероприятий, совещаний, отраслевых форумов, состоялось большинство экспертных и министерских встреч», — заявил президент.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава МИД Китая Ван И прилетит в Петербург 11 сентября с рабочим визитом.

Путин Владимир
БРИКС
переговоры