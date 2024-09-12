Лавров: НАТО передает Киеву данные военно-космической разведки для ударов по РФ

«Сейчас действует такая схема, это открытая информация, натовцы передают Киеву помимо вооружений, все более и более дальнобойных, данные своей военно-космической разведки, эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории», — сказал господин Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины (цитата по «РИА Новости»).
Тема ударов по России дальнобойными ракетами западного производства обсуждалась во время визита госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев. По информации ABC News, президент Украины Владимир Зеленский передал Вашингтону список целей, по которым Украина хотела бы нанести ракетные удары. Обсуждение продолжат президент США Джо Байден на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.
Кремль также считает, что Запад уже принял решение по ударам дальнобойным оружием по России и сейчас пытается формализовать его через СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ответ России «будет соответствующим». Он отмечал, что специальная военная операция — это и есть ответ «на все эти действия».