Лавров: НАТО передает Киеву данные военно-космической разведки для ударов по РФ

Кремль также считает, что Запад уже принял решение по ударам дальнобойным оружием по России и сейчас пытается формализовать его через СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ответ России «будет соответствующим». Он отмечал, что специальная военная операция — это и есть ответ «на все эти действия».