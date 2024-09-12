В Севастополе Черноморский флот проводит учебное гранатометание

По его словам, учения проходят в районе Стрелецкой бухты. Планируется, что они продлятся ориентировочно до часа дня. Флот проводит учебное гранатометание и тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Это мероприятие предусматривает стрельбу из различных видов стрелкового оружия.