В Севастополе Черноморский флот проводит учебное гранатометание

В четверг, 12 сентября, Черноморский флот России проводит тренировку и учебное гранатометание в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, учения проходят в районе Стрелецкой бухты. Планируется, что они продлятся ориентировочно до часа дня. Флот проводит учебное гранатометание и тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Это мероприятие предусматривает стрельбу из различных видов стрелкового оружия.
«В городе все спокойно», — отметил Развожаев.