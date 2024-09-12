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В Севастополе Черноморский флот проводит учебное гранатометание

Развожаев: Черноморский флот проводит учебное гранатометание в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 12 сентября, Черноморский флот России проводит тренировку и учебное гранатометание в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, учения проходят в районе Стрелецкой бухты. Планируется, что они продлятся ориентировочно до часа дня. Флот проводит учебное гранатометание и тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Это мероприятие предусматривает стрельбу из различных видов стрелкового оружия.

«В городе все спокойно», — отметил Развожаев.