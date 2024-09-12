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В Новосибирск привезли военную технику НАТО

Представленная техника была захвачена российскими военными на Донецком и Авдеевском направлениях.

Источник: соцсети

14 единиц трофейной военной техники доставлено в Новосибирск. В числе экспонатов выставки представлена техника производства США, Германии, Великобритании, Германии, Турции, Австрии и Украины: танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.

Представленная техника была захвачена российскими военными на Донецком и Авдеевском направлениях.

Напоминаем, что в связи с проведением выставки, на Кирова и части прилегающих улиц введено ограничение движения транспортных средств.