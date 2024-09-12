В Новосибирск привезли военную технику НАТО

14 единиц трофейной военной техники доставлено в Новосибирск. В числе экспонатов выставки представлена техника производства США, Германии, Великобритании, Германии, Турции, Австрии и Украины: танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.
Представленная техника была захвачена российскими военными на Донецком и Авдеевском направлениях.
Напоминаем, что в связи с проведением выставки, на Кирова и части прилегающих улиц введено ограничение движения транспортных средств.