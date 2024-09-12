Путин рассказал, что обсудят на саммите БРИКС в Казани

«Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран, что мы ждем их на саммите, где предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства стран-участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным отраслям и направлениям сотрудничества», — сказал Путин во время встречи с высокими представителями государств БРИКС и «БРИКС плюс», курирующими вопросы безопасности.