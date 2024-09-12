Путин рассказал, что обсудят на саммите БРИКС в Казани

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На саммите БРИКС в Казани планируется утвердить пакет договоренностей по сотрудничеству в различных отраслях между странами-участниками БРИКС и обсудить перспективы наращивания дальнейшего партнерства, заявил президент России Владимир Путин.
«Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран, что мы ждем их на саммите, где предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства стран-участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным отраслям и направлениям сотрудничества», — сказал Путин во время встречи с высокими представителями государств БРИКС и «БРИКС плюс», курирующими вопросы безопасности.