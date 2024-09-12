Путин встретился с главой МИД Китая

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем носят взаимовыгодный равноправный характер на протяжении многих лет, a 2 октября отметим 75 лет установления дипломатических связей между нашими государствами», — сказал президент.
Он подчеркнул, что Москва и Пекин вместе отстаивают принципы справедливого миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете и равенстве. Этот подход поддерживают и страны Глобального Юга.
Двусторонние отношения развиваются успешно по всем направлениям, продолжил Путин. Он уточнил, что речь идет как о координации работы на международной арене, так и вопросах экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества.
«Все это остается в нашей повестке дня, и в том числе будет предметом наших обсуждений с председателем Китайской Народной Республики <…> в Казани», — уточнил президент.
Он напомнил, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС и попросил передать ему самые наилучшие пожелания.
Ван И, в свою очередь, передал привет о председателя КНР.
«Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина», — сказал глава МИД.
Он подтвердил, что китайский лидер «с удовольствием примет <…> приглашение на саммит» для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам.
Переговоры с Ван И прошли в Константиновском дворце в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.