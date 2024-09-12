Михаил Котюков посетил центр семейной помощи в Красноярске

Организованы здесь и помощь психологов и логопедов, кружки и клубы. Так, более 25 детей с тяжелыми ментальными нарушениями занимаются в шумовом оркестре. Такие занятия развивают слух, чувство ритма, мелкую моторику и координацию. В керамической мастерской в составе инклюзивных групп занимаются более 150 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Работа с таким материалом, как глина, также развивает мелкую моторику, воображение, трудолюбие.