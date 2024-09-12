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Михаил Котюков посетил центр семейной помощи в Красноярске

Губернатор оценил работу отделения социальной реабилитации особенных детей.

Губернатор Красноярского края побывал в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов краевого центра «Семейная помощь». Учреждение недавно открылось после реконструкции. Теперь оно соответствует всем требованиям доступной среды, и сможет обслуживать более 600 детей за год.

Педагоги центра рассказали Михаилу Котюкову, что они адаптируют к быту и жизни в обществе подростков-инвалидов, учат родителей правильно помогать особенным детям, проводят коррекционные занятия по запуску речи, по двигательной активности.

Организованы здесь и помощь психологов и логопедов, кружки и клубы. Так, более 25 детей с тяжелыми ментальными нарушениями занимаются в шумовом оркестре. Такие занятия развивают слух, чувство ритма, мелкую моторику и координацию. В керамической мастерской в составе инклюзивных групп занимаются более 150 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Работа с таким материалом, как глина, также развивает мелкую моторику, воображение, трудолюбие.

Также в центре в режиме полустационара могут присматривать за детьми с ограниченными возможностями.

Добавим, социальная помощь в центре оказывается в рамках нацпроекта «Демография».