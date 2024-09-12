Действие закона о маткапитале хотят продлить в Иркутской области

— В том случае, если закон вступит в силу, соцподдержку смогут получать военнослужащие, участвующие в специальной военной операции в составе частных военных компаний. Они должны иметь статус ветерана боевых действий или быть отмечены государственной наградой, — рассказали в пресс-службе Заксобрания.