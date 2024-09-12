Действие закона о маткапитале хотят продлить в Иркутской области

В Приангарье на заседании депутаты рассмотрели изменения закона «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей». Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном собрании Иркутской области.
Воспользоваться материнским капиталом могут женщины, которые родили или усыновили второго, третьего ребенка, а также последующих детей. Региональный закон планируют продлить до 31 декабря 2030 года.
Также занимаются разработкой закона «О дополнительных мерах социальной поддержки участников СВО и членов их семей».
— В том случае, если закон вступит в силу, соцподдержку смогут получать военнослужащие, участвующие в специальной военной операции в составе частных военных компаний. Они должны иметь статус ветерана боевых действий или быть отмечены государственной наградой, — рассказали в пресс-службе Заксобрания.
Если военнослужащий умирает, то правом на социальную поддержку сможет воспользоваться его семья.