Александр Жорник сложил полномочия мэра Комсомольска-на-Амуре

С 6 по 8 сентября текущего года проходили выборы губернатора Хабаровского края, депутатов Законодательной Думы края, главы Комсомольска, депутатов местной Думы. Новым главой города избран Дмитрий Заплутаев, он вступит в должность 17 сентября. Прежний глава города Александр Жорник на прошедших выборах баллотировался в краевую Думу и был избран в неё по 21 округу. Избирательная комиссия Хабаровского края опубликовала официальные итоги выборов в Законодательную Думу. После этого Александр Жорник официально считается её депутатом, и не может совмещать должности в исполнительных и законодательных органах власти, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре.