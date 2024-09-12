Александр Жорник сложил полномочия мэра Комсомольска-на-Амуре

С 6 по 8 сентября текущего года проходили выборы губернатора Хабаровского края, депутатов Законодательной Думы края, главы Комсомольска, депутатов местной Думы. Новым главой города избран Дмитрий Заплутаев, он вступит в должность 17 сентября. Прежний глава города Александр Жорник на прошедших выборах баллотировался в краевую Думу и был избран в неё по 21 округу. Избирательная комиссия Хабаровского края опубликовала официальные итоги выборов в Законодательную Думу. После этого Александр Жорник официально считается её депутатом, и не может совмещать должности в исполнительных и законодательных органах власти, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре.
В силу этого, для соблюдения действующего законодательства, у главы города возникла обязанность по досрочному прекращению полномочий до вступления в должность вновь избранного главы города. Соответствующее заявление Александр Жорник подал в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу, которая приняла решение прекратить его полномочия как главы города с 13 сентября.