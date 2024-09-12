Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявлял, что договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого.
«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования… то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — сказал Чалый, выступая на панельной дискуссии в рамках 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
По его мнению, политическое урегулирование может быть в очень далекой перспективе.
Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами. По ее словам, западные партнеры Киева сочли главное условие России невыгодным для Киева, так как оно якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на РФ.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать» дальше.