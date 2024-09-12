Reuters: Россия и Китай ответят «двойным противодействием» на угрозы со стороны США — Захарова

Газета Japan Times 7 сентября сообщила, что США выразили заинтересованность в размещении в Японии ракетной системы средней дальности Typhon для проведения совместных военных учений.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном размещении американских ракет в Японии, 11 сентября заявила, что Москва и Пекин ответят на «двойное сдерживание» со стороны Соединенных Штатов «двойным противодействием», пишет Reuters.
«Двойное противодействие — исключительно защищающаяся позиция. Это не инициативное нацеливание против других. Но, коль скоро против нас из одного центра реализуется агрессивная политика нападения, почему нам не объединить свои потенциалы и не защитить себя, не дать соответствующий отпор?» — ответила Захарова на брифинге на вопрос агентства Reuters.
Очевидно, что и Россия, и Китай отреагируют на возникновение дополнительных и весьма существенных ракетных угроз, и их реакция будет далека от политической, что также неоднократно подтверждалось обеими странами.
В 2022 году Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение о партнерстве «без ограничений». В мае 2024 года они договорились углубить «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху».
Москва и Пекин не объявили об официальном военном союзе, хотя на прошлой неделе Путин назвал две страны «союзниками во всех смыслах этого слова». Во вторник начались совместные военные учения России и Китая, в том числе военно-морские. Путин, наблюдавший за началом учений, предостерег США от попыток превзойти Россию по вооружению путем наращивания военной мощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.