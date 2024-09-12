Reuters: Россия и Китай ответят «двойным противодействием» на угрозы со стороны США — Захарова

«Двойное противодействие — исключительно защищающаяся позиция. Это не инициативное нацеливание против других. Но, коль скоро против нас из одного центра реализуется агрессивная политика нападения, почему нам не объединить свои потенциалы и не защитить себя, не дать соответствующий отпор?» — ответила Захарова на брифинге на вопрос агентства Reuters.