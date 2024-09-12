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Путин напомнил Ван И, что будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И передал председателю КНР Си Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского лидера на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.

Источник: © РИА Новости

«Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались. Прошу передать ему самые лучшие пожелания», — сказал Путин на встрече в Константиновском дворце.

Путин Владимир
БРИКС
дипломатия