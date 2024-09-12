Андрей Бочаров проинспектировал строительство двух школ в Волгограде

Оба образовательных учреждения строятся в рамках нацпроекта «Образование». Одна — в поселке ГЭС Тракторозаводского района, вторая — в микрорайоне Комарово Советского района.
Обе школы распахнут свои двери 1 сентября 2025 года. Все работы здесь завершатся досрочно, уже в этом году. В поселке ГЭС объект на 800 мест готов на 75%. В школе будет все для удобства детей и педагогов — отдельный блок для начальной школы, оборудованные профильные кабинеты для учащихся 5−11-х классов, спортивная и медицинская зоны, актовый зал для торжественных мероприятий, библиотека. Есть даже лифт. Для поселка школа станет вторым объектом, построенным с нуля за последние годы: в 2020-м здесь возведен детский сад на 140 мест.
«Эту территорию нужно приводить в порядок. При застройке поселка десятилетия назад очень многие объекты не были предусмотрены, а сегодня эта ситуация исправляется, — отметил Андрей Бочаров. — Дороги будут построены, благоустройство сделано, налажены пешеходные и транспортные связи. Когда мы полностью все сдадим, получим микрорайон с хорошей перспективой развития».
Полным ходом идут работы и на строительстве школы на 1124 места в микрорайоне Комарово в Советском районе областного центра. Здесь также ранее возвели детский сад на 135 мест, а в 2022-м приступили к строительству школы. Готовность объекта — более 70%, идет отделка помещений. Андрей Бочаров осмотрел строящуюся школу и прилегающую территорию. При планировании микрорайона совершенно не были продуманы расположение соцобъектов, обеспечение дорогами и пешеходными связями. Губернатор обозначил дополнительные задачи по обеспечению транспортной доступности образовательного учреждения, вывозу с территории микрорайона мусора, который здесь копился десятилетиями. Также, отметил глава региона, важно решить вопрос соединения Комарово со Второй Продольной.
«Здесь пришлось принимать сложные решения: было необходимо построить школу, о которой жители мечтали на протяжении десятков лет. Несмотря на сложность объекта, он будет сдан вовремя — 1 сентября 2025 года дети пойдут в школу, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Новая школа даст возможность развиваться этой территории. Все объекты и дороги будут построены с учетом особенностей рельефа. Через пять лет микрорайон будет не узнать».
Всего за 10 лет в Волгоградской области появилось 11 новых школ, продолжаются в учебных заведениях и капитальные ремонты. На территории региона успешно работают 9 «Кванториумов», 429 «Точек роста», 5 центров «IT-куб», 258 кружков и курсов по работе с БПЛА, 244 класса робототехники. Новый учебный год встретили учащиеся в новых школах № 7 и № 45 в Дзержинском районе Волгограда. Эти две школы-тысячники очень ждали жители. Здесь созданы все условия для организации качественного образовательного процесса: об этом Волгоградская область доложила Президенту РФ во время прямого включения.