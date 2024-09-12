Андрей Бочаров проинспектировал строительство двух школ в Волгограде

Обе школы распахнут свои двери 1 сентября 2025 года. Все работы здесь завершатся досрочно, уже в этом году. В поселке ГЭС объект на 800 мест готов на 75%. В школе будет все для удобства детей и педагогов — отдельный блок для начальной школы, оборудованные профильные кабинеты для учащихся 5−11-х классов, спортивная и медицинская зоны, актовый зал для торжественных мероприятий, библиотека. Есть даже лифт. Для поселка школа станет вторым объектом, построенным с нуля за последние годы: в 2020-м здесь возведен детский сад на 140 мест.