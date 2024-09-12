Говорить о новой волне расширения БРИКС пока преждевременно, заявил Рябков

«С учетом состоявшегося в текущем году двукратного расширения БРИКС говорить о новой волне, наверное, все же несколько преждевременно. Мы не можем забывать о необходимости сохранения достигнутого уровня практического сотрудничества в формате БРИКС, обеспечения высокого качества практической отдачи от уже созданных механизмов», — сказал он в интервью интернет-изданию «Новое восточное обозрение».
Интерес к организации в той или иной форме уже выразили более 30 стран, уточнил Рябков.
«Однако не можем и игнорировать растущий интерес государств Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС. На текущий момент в той или иной форме такое стремление выразили уже более тридцати государств. Двери объединения остаются открытыми для всех, кто заинтересован в доверительном и равноправном диалоге и разделяет ценности БРИКС», — добавил дипломат.
БРИКС — межправительственная организация, созданная в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.