Путин обсудит отношения с Китаем на встрече с Си Цзиньпином в Казани

В ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, которая состоялась в четверг в Санкт-Петербурге, президент РФ отметил весьма успешное развитие российско-китайских отношений по многим направлениям, в том числе в международных делах, в экономике и гуманитарной сфере.