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Путин обсудит отношения с Китаем на встрече с Си Цзиньпином в Казани

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает обсудить вопросы двустороннего взаимодействия РФ и Китая с председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе в ходе отдельной двусторонней встречи в рамках саммита БРИКС в Казани.си.

Источник: POOL

В ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, которая состоялась в четверг в Санкт-Петербурге, президент РФ отметил весьма успешное развитие российско-китайских отношений по многим направлениям, в том числе в международных делах, в экономике и гуманитарной сфере.

«Все это остается в нашей повестке дня. И в том числе будет и предметом наших обсуждений с председателем Китайской народной республики во время многосторонних и двусторонней встречи с председателем КНР в Казани», — сообщил Путин.

Путин Владимир
БРИКС
дипломатия