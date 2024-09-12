Путин обсудит отношения с Китаем на встрече с Си Цзиньпином в Казани

В ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, которая состоялась в четверг в Санкт-Петербурге, президент РФ отметил весьма успешное развитие российско-китайских отношений по многим направлениям, в том числе в международных делах, в экономике и гуманитарной сфере.
«Все это остается в нашей повестке дня. И в том числе будет и предметом наших обсуждений с председателем Китайской народной республики во время многосторонних и двусторонней встречи с председателем КНР в Казани», — сообщил Путин.