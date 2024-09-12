Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США уже приняли решение, разрешающее Украине осуществлять удары по российской территории. Он охарактеризовал заявления американских властей о том, что этот вопрос еще обсуждается, как «камуфляжную дискуссию», и подчеркнул, что в ответ на подобные действия последует адекватная реакция со стороны России.
Очевидно, что решение давно принято, и очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки, и с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам.
Песков также добавил, что такие действия только усиливают вовлеченность западных союзников Украины в данный конфликт. Он акцентировал внимание на том, что «это попытка продолжения войны до последнего украинца».
Ранее состоялась встреча между Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщает ABC News, ссылаясь на неназванного помощника украинского президента, не было принято никаких решений относительно возможности применения вооружением ВСУ ударов по России, однако Зеленский передал Блинкену список потенциальных целей, по которым Украина может применить ракеты.
11 сентября президент США Джо Байден заявил, что его страна работает над вопросом о возможности отмены ограничений на удары вглубь российской территории.
Во время совместной пресс-конференции в Киеве с главами МИД Великобритании и Украины Дэвидом Лэмми и Андреем Сибигой, Блинкен также отметил, что США принимают во внимание возможность эскалации ситуации на Украине, обсуждая с киевскими властями потенциальные удары западным оружием по глубине России.