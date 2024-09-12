Воронеж посетил министр обороны РФ Андрей Белоусов

Утром 12 сентября в Воронеже побывал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Глава военного ведомства посетил с инспекцией Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина, отметили в пресс-службе Минобороны.
Начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров наглядно показал министру обороны РФ систему подготовки кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей.
— Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника, — отметил генерал-полковник Геннадий Зибров.
Министру обороны продемонстрировали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), предназначенной для ремонта и обслуживания воздушных судов различного типа. Для проведения практических занятий в ТЭЧ академии размещены самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н, что позволяет освоить современные образцы авиационной техники в полном объеме непосредственно в вузе.