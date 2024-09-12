Воронеж посетил министр обороны РФ Андрей Белоусов

Министру обороны продемонстрировали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), предназначенной для ремонта и обслуживания воздушных судов различного типа. Для проведения практических занятий в ТЭЧ академии размещены самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н, что позволяет освоить современные образцы авиационной техники в полном объеме непосредственно в вузе.