Депутаты ответили на 82 вопроса, которые в основном касались благоустройства

Жители Индустриального района задали ряд вопросов председателю Пермской городской Думы Дмитрию Малютину, в том числе о строительстве новой школы в районе и благоустройстве контейнерной площадки по улице Семченко, 21.
Отвечая на вопросы, Дмитрий Малютин отметил, что строительство новой школы в Индустриальном районе будет реализовываться уже в этом году, при этом в бюджете на ближайшие три года закладываются средства создание новых мест в образовательных учреждениях.
Пермяки предложили сделать освещение рядом со спортивной школой «Витязь» в Индустриальном районе. На это предложение депутат Сергей Стенно пояснил, что проработает вопрос с депутатом по округу.
От горожан поступали вопросы о благоустройстве тротуаров и дворов в Орджоникидзевском районе. Так по словам зампреда гордумы Натальи Мельник, на эти работы району выделено дополнительное финансирование, которое будет направлено на ремонт четырех дворов, где будут отремонтированы тротуары, проезды и парковки. Также в Орджоникидзевском районе жительница попросила благоустроить тротуар до детской поликлиники № 3 по улице Адмирала Старикова. Депутат Эдуард Гараев сообщил, что обсудит решение этого вопроса с профильными департаментами администрации.
Жители разных районов города оставляли жалобы на отсутствие в их домах горячей воды. В частности, такие обращения поступили от жителей домов по улицам Борчанинова, 5,7, и Пономарева, 77а. Депутаты отметили, что необходимо прояснить ситуацию, запросив информацию у ресурсоснабжающей компании с дальнейшей проработкой.
Зампред гордумы Максим Спиридонов, отвечая на вопросы, рассказал о благоустройстве, которое идет в Дзержинском районе — планируется обустроить тротуар по улице Вагонной до школы № 55.
Подводя итоги марафона, Дмитрий Малютин подчеркнул, что подобные марафоны являются полезными, позволяют оперативно реагировать на проблемы и дают результат.
«С помощью прямого общения с гражданами выявляем точечные проблемы, смотрим, что больше всего волнует пермяков, оперативно связываемся с администрацией, подключаем специалистов для решения вопросов», — отметил Дмитрий Малютин.