Депутаты ответили на 82 вопроса, которые в основном касались благоустройства

От горожан поступали вопросы о благоустройстве тротуаров и дворов в Орджоникидзевском районе. Так по словам зампреда гордумы Натальи Мельник, на эти работы району выделено дополнительное финансирование, которое будет направлено на ремонт четырех дворов, где будут отремонтированы тротуары, проезды и парковки. Также в Орджоникидзевском районе жительница попросила благоустроить тротуар до детской поликлиники № 3 по улице Адмирала Старикова. Депутат Эдуард Гараев сообщил, что обсудит решение этого вопроса с профильными департаментами администрации.