Путин предложил провести встречу с Моди на полях саммита БРИКС в Казани

«Мы ждём господина Моди в Казани, я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани», — сказал Путин на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.
Он предложил провести эту встречу для того, чтобы подвести итоги совместной работы по реализации договорённости, достигнутых в ходе визита премьер-министра Индии в Москву, и наметить перспективы будущее.
«Передайте, пожалуйста, господину Моди, он мой хороший друг, большой привет и самые наилучшие пожелания», — сказал Путин.