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Путин предложил провести встречу с Моди на полях саммита БРИКС в Казани

СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил индийской стороне на полях саммита БРИКС в Казани провести 22 октября отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Источник: © РИА Новости

«Мы ждём господина Моди в Казани, я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани», — сказал Путин на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.

Он предложил провести эту встречу для того, чтобы подвести итоги совместной работы по реализации договорённости, достигнутых в ходе визита премьер-министра Индии в Москву, и наметить перспективы будущее.

«Передайте, пожалуйста, господину Моди, он мой хороший друг, большой привет и самые наилучшие пожелания», — сказал Путин.

Путин Владимир
БРИКС
дипломатия