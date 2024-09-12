Радий Хабиров об отставке правительства: «Будут небольшие, точечные изменения»

После вступления в должность вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова, правительство региона ушло в отставку. Теперь башкирские чиновники будут работать в республиканском Кабмине с приставкой и.о. — соответствующие документы г-н Хабиров, «чтобы не допустить вакуума власти», обещал подписать уже сегодня, 12 сентября.
— Я возложу исполнение обязанностей на это же правительство, — рассказал г-н Хабиров. — Сразу хочу сказать и в этом нет секрета, мы сохраним высокую преемственность дальнейшей работы правительства. Будут определённые небольшие, точечные изменения в структуре правительства. Соответственно, после этого пройдут необходимые назначения.
Радий Хабиров напомнил, что в соответствии с действующим федеральным законодательством при назначении руководителей республиканских отраслевых органов власти необходимо согласование с федеральными властями.
— Например, министр строительства Башкортостана согласуется с министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства, — пояснил он. — Поэтому это займёт определённое время. Мы уже определённые консультации проводим. При это подчёркиваю, правительство как работало, так и работает, и мы не допустим вакуума власти.
Эксперты также уверяют, что вновь избранный глава Башкирии не намерен серьезно «перетряхивать» региональное правительство.
— Уйдут люди, которые и так бы не удержались на своих постах, — комментируют они. — А костяк, с которым Радий Хабиров прошел трудную минувшую пятилетку, конечно же останутся. Сегодня сложное, турбулентное время и неизвестно еще какие вызовы ждут общество. Поэтому Хабиров будет работать с теми людьми, в которых он уверен. С этой командой ему получалось противостоять пандемии, санкциям и поддерживать бойцов СВО. Так что вряд ли у него есть желание полностью перетряхивать Кабмин.