Радий Хабиров об отставке правительства: «Будут небольшие, точечные изменения»

— Уйдут люди, которые и так бы не удержались на своих постах, — комментируют они. — А костяк, с которым Радий Хабиров прошел трудную минувшую пятилетку, конечно же останутся. Сегодня сложное, турбулентное время и неизвестно еще какие вызовы ждут общество. Поэтому Хабиров будет работать с теми людьми, в которых он уверен. С этой командой ему получалось противостоять пандемии, санкциям и поддерживать бойцов СВО. Так что вряд ли у него есть желание полностью перетряхивать Кабмин.