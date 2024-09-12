Еще один китайский город стал побратимом Екатеринбурга

Побратимами столицы Урала является и китайский Гуанчжоу, а также словенский Крань, южнокорейский Инчон и киргизский Бешкек. В 2022 году власти Екатеринбурга установили побратимские отношения со столицей Белоруссии Минском. Соглашение между мэром Алексеем Орловым и первым зампредседателя Мингорисполкома Дмитрием Микуленоком было подписано на международной выставке «Иннопром». А подписанное соглашение позволит городам помогать друг другу.