Третий срок: Госсовет назначил Аксенова главой Крыма

Президент России Владимир Путин внес в Госсовет три кандидатуры на должность главы республики. Среди них был и Аксенов. Как сообщалось ранее, он поблагодарил Путина за доверие. Еще два кандидата — Сергей Богатыренко от КПРФ и генеральный Директор ООО «Притяжение» Алексей Гуриненко от партии «Новые люди».