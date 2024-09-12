Третий срок: Госсовет назначил Аксенова главой Крыма

Государственный Совет Крыма назначил главой республики Сергея Аксенова, он занял этот пост третий раз. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госсовет три кандидатуры на должность главы республики. Среди них был и Аксенов. Как сообщалось ранее, он поблагодарил Путина за доверие. Еще два кандидата — Сергей Богатыренко от КПРФ и генеральный Директор ООО «Притяжение» Алексей Гуриненко от партии «Новые люди».
На первом заседании нового созыва депутаты Госсовета избрали главу Крыма. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Аксенова. За него проголосовали все 75 депутатов.
Первый раз Аксенов стал главой Крыма 9 октября 2014 года. Он также занимал должность председателя Совета министров. Второй раз Аксенов возглавил Крым 20 сентября 2019 года.