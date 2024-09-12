Советник Моди прилетел к Путину с рассказом о встрече с Зеленским

За месяц до этого, в июле, Моди приезжал с визитом в Москву. В совместном заявлении по итогам встречи лидеры России и Индии «с удовлетворением отметили соответствующие предложения по посредничеству и “добрые услуги”, направленные на мирное разрешение конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН». Зеленский выступил с критикой визита Моди в Россию, назвав «глобальным разочарованием», после чего индийский МИД вызвал украинского посла Александра Полищука.