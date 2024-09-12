Константинов избран председателем Госсовета Крыма

Депутаты поддержали кандидатуру Константинова единогласно, за него отдано 75 голосов.
«Я хочу выразить слова большой благодарности всему народу Крыма, главе Республики Крым, моему другу Сергею Валерьевичу Аксенову за эту поддержку, президенту страны, всем коллегам, силовому блоку. Уважаемые друзья, впереди сложный период, но опираясь на такую поддержку, вместе с исполнительной властью продолжим работу», — сказал Владимир Константинов, обращаясь к депутатам парламента.
В новом созыве парламента Крыма сформировали три фракции: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Их председателями стали соответственно Андрей Козырев, Сергей Богатыренко и Светлана Шабельникова.
Владимир Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. Имеет высшее образование, в 1979 году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности «промышленное и гражданское строительство».
С марта 2010 года по март 2014 года — председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым. После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году был избран председателем Государственного совета РК. После этого его переизбирали на это же пост.