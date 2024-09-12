Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные начали контрнаступление в Курской области. Об этом сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает «Страна».

Источник: Reuters


«Все идет по нашему украинскому плану», — заявил Зеленский.

12 сентября Минобороны сообщило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области: Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября.

Зеленский также отметил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии, но «контролирует этот процесс», передает УНИАН.

ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны ежедневно сообщает об отражении атак украинских сил в регионе.

Материал дополняется.