Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области



«Все идет по нашему украинскому плану», — заявил Зеленский.



12 сентября Минобороны сообщило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области: Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября.



Зеленский также отметил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии, но «контролирует этот процесс», передает УНИАН.



ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны ежедневно сообщает об отражении атак украинских сил в регионе.



Материал дополняется.