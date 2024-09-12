Захарова: Зеленский не может критиковать мирные инициативы Китая и Бразилии

Захарова напомнила о высказывании Зеленского, который охарактеризовал инициативу Китая и Бразилии как деструктивную. Президент Украины подчеркнул, что он предлагал этим странам совместно обсудить пути разрешения конфликта. «С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать “вот наша инициатива”, ничего у нас не спросив?» — сказал он.