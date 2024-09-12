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Захарова: Зеленский не может критиковать мирные инициативы Китая и Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии оценивать мирное предложение, сделанное Бразилией и Китаем, поскольку Вашингтон и Лондон, по его мнению, лучше понимают, что действительно необходимо Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Захарова напомнила о высказывании Зеленского, который охарактеризовал инициативу Китая и Бразилии как деструктивную. Президент Украины подчеркнул, что он предлагал этим странам совместно обсудить пути разрешения конфликта. «С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать “вот наша инициатива”, ничего у нас не спросив?» — сказал он.

Вспомнила бабка как девкой была. «Вас»? Кого «вас»? [Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория] Нуланд только что в очередной раз рассказала, что «вас» нет, а есть США и Британия, которые лучше «вас» знают, что «вам» хорошо, что плохо.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ (цитата по «Ведомостям»)

Она добавила, что, когда продался, «нечего рассказывать о собственной субъектности».

Зеленский также заявлял, что Китай и Бразилия якобы уже обсудили свою мирную инициативу с Россией. По его мнению, предложение Бразилии о диалоге с Москвой также является деструктивным.

В феврале 2023 года Министерство иностранных дел Китая представило план из 12 пунктов, касающихся урегулирования конфликта на Украине, который предусматривал уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и военных действий.

В конце декабря 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагал создать многосторонний международный формат, подобный G20, для разрешения конфликта в Украине. Он подчеркнул, что Бразилия «готова внести свой вклад» и что обсудил свою инициативу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

9 сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина отказалась заключать стамбульские соглашения с Россией после консультации с американской стороной.

Захарова Мария