Захарова напомнила о высказывании Зеленского, который охарактеризовал инициативу Китая и Бразилии как деструктивную. Президент Украины подчеркнул, что он предлагал этим странам совместно обсудить пути разрешения конфликта. «С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать “вот наша инициатива”, ничего у нас не спросив?» — сказал он.
Вспомнила бабка как девкой была. «Вас»? Кого «вас»? [Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория] Нуланд только что в очередной раз рассказала, что «вас» нет, а есть США и Британия, которые лучше «вас» знают, что «вам» хорошо, что плохо.
Она добавила, что, когда продался, «нечего рассказывать о собственной субъектности».
Зеленский также заявлял, что Китай и Бразилия якобы уже обсудили свою мирную инициативу с Россией. По его мнению, предложение Бразилии о диалоге с Москвой также является деструктивным.
В феврале 2023 года Министерство иностранных дел Китая представило план из 12 пунктов, касающихся урегулирования конфликта на Украине, который предусматривал уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и военных действий.
В конце декабря 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагал создать многосторонний международный формат, подобный G20, для разрешения конфликта в Украине. Он подчеркнул, что Бразилия «готова внести свой вклад» и что обсудил свою инициативу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
9 сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина отказалась заключать стамбульские соглашения с Россией после консультации с американской стороной.