Маск предупредил об угрозе третьей мировой из-за снятия ограничений на удары по РФ

«Вы упомянули эскалацию. Конечно, это один из факторов, который мы всегда учитываем, но это, безусловно, не единственный фактор и не обязательно решающий фактор. Мы, как вы знаете, оказали Украине исключительную поддержку за эти более чем два года Мы полны решимости обеспечить их всем необходимым для успеха», — сказал Блинкен в ответ на вопрос, нужно ли разрешить Украине удары большой дальности.