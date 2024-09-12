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Итоги выборов на Кубани для партий: результаты неутешительные

КРАСНОДАР, 12 сентября, ФедералПресс. Стали известны итоги выборов в Краснодарском крае. Некоторые партии ухудшили результаты.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«По итогам выборов большее количество голосов получила “Единая Россия”, — следует из данных избиркома.

«Единая Россия» выдвинула 5209 кандидатов из которых прошли 4956. Общий процент — 96,88%. «Новые люди» — 32 кандидата, прошли 31. Общий процент — 95,14%.

СРЗП — 296 кандидатов, прошли 127. Общий процент — 42,91%. КПРФ — 208 кандидатов, прошли 86. Общий процент — 41,35%.

ЛДПР — 942 кандидата, прошли 287. Общий процент — 30,47%.

Накануне «ФедералПресс» писал, как чиновники и депутаты манипулируют недовольными гражданами.