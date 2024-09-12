Итоги выборов на Кубани для партий: результаты неутешительные

«По итогам выборов большее количество голосов получила “Единая Россия”, — следует из данных избиркома.
«Единая Россия» выдвинула 5209 кандидатов из которых прошли 4956. Общий процент — 96,88%. «Новые люди» — 32 кандидата, прошли 31. Общий процент — 95,14%.
СРЗП — 296 кандидатов, прошли 127. Общий процент — 42,91%. КПРФ — 208 кандидатов, прошли 86. Общий процент — 41,35%.
ЛДПР — 942 кандидата, прошли 287. Общий процент — 30,47%.
Накануне «ФедералПресс» писал, как чиновники и депутаты манипулируют недовольными гражданами.