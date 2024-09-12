Глава Башкирии назвал главные дорожные проекты

"Мы хорошо понимаем, что наших жителей волнует состояние не только стратегических и крупных трасс, но и, в первую очередь, ближайших к ним межмуниципальных и местных дорог — до их села, дома. Не все они находятся в удовлетворительном состоянии, что вызывает справедливые нарекания людей.