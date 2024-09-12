ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области

«Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ. Их целью является умышленное искажение реальных событий — создание благоприятного медийного фона для действий ВСУ в Курской области и сокрытие информации о преступлениях террористического характера против мирных жителей», — указано в докладе.