ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ после вторжения в Курскую область создали в некоторых районах концлагеря, говорится в спецдокладе МИД России, который есть в распоряжении РИА Новости.
«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия “концентрационных лагерей”, куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в документе.
Такой вывод основан на многочисленных данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.
Кроме того, ВСУ использовали жителей региона в целях пропаганды. Так, в подвалы Суджанского интерната насильно согнали от 70 до 100 мирных жителей, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок сюжетов украинскими и иностранными журналистами.
Подчеркивается, что сотрудники СМИ незаконно проникали в регион с территории Украины.
«Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ. Их целью является умышленное искажение реальных событий — создание благоприятного медийного фона для действий ВСУ в Курской области и сокрытие информации о преступлениях террористического характера против мирных жителей», — указано в докладе.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.