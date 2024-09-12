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ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области

МИД: ВСУ сгоняли не успевших покинуть Курскую область жителей в концлагеря.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ после вторжения в Курскую область создали в некоторых районах концлагеря, говорится в спецдокладе МИД России, который есть в распоряжении РИА Новости.

«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия “концентрационных лагерей”, куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в документе.

Такой вывод основан на многочисленных данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.

Кроме того, ВСУ использовали жителей региона в целях пропаганды. Так, в подвалы Суджанского интерната насильно согнали от 70 до 100 мирных жителей, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок сюжетов украинскими и иностранными журналистами.

Подчеркивается, что сотрудники СМИ незаконно проникали в регион с территории Украины.

«Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ. Их целью является умышленное искажение реальных событий — создание благоприятного медийного фона для действий ВСУ в Курской области и сокрытие информации о преступлениях террористического характера против мирных жителей», — указано в докладе.

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Захарова Мария