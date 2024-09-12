Украина, аборты и продажа оружия: что Трамп и Харрис обещают американцам

Выборы президента США пройдут 5 ноября, они станут юбилейными — 60-ми по счету. За голоса избирателей уже активно борются республиканец Дональд Трамп и кандидат демократов, действующая вице-президент Камала Харрис, заменившая в гонке главу государства Джо Байдена.

У оппонентов разные взгляды на ряд ключевых вопросов американской политики, включая конфликт на Украине и проблему мигрантов в США. При этом порой соперники приписывают друг другу несуществующие предвыборные обещания или провалы.