Forbes: смогут ли США остановить игру России и Китая в Арктике

Теперь в этот многолетний спор вмешался Китай. Он объявил себя «приарктической страной» и в последние годы нарастил производство ледоколов: за последние два года он построил три новых ледокола и сейчас работает над четвертым. А стареющий флот береговой охраны США состоит всего из одного тяжелого и одного среднего ледокола. У России есть десятки ледоколов, многие из которых вооружены.