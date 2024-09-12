Forbes: смогут ли США остановить игру России и Китая в Арктике

Согласно Forbes, пока повстанцы-хуситы подрывают международную торговлю в Красном море, Россия и Китай пользуются возможностями в арктическом регионе в ущерб интересам США. С июля Китай отправил в Арктику три ледокола: он увеличил свое присутствие после того, как загорелся катер береговой охраны США и арктическая миссия была свернута. На прошлой неделе Военно-морской институт США сообщил, что Китай успешно использовал Северный морской путь (СМП) — арктический проход, контролируемый в первую очередь Россией и считающийся альтернативой Суэцкому каналу, — для перевозки российских товаров в Европу и Азию.
СМП проходит через Северный Ледовитый океан от Баренцева моря на западе до Берингова пролива на востоке и соединяет восточноазиатские производственные центры с европейскими потребительскими рынками.
СМП сокращает время транзита на несколько недель, несмотря на мелкие, ледяные и туманные воды, которые непроходимы большую часть года.
Москва давно рассматривает потенциал СМП для транспортировки арктической нефти и газа на западные и восточные рынки.
Она руководствуется правом, чтобы соответствующим образом защитить свои стратегические интересы. Однако для расширения своего территориального моря Россия интерпретирует Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (Морская конвенция) таким образом, который не является общепринятым среди государств. Москва также утверждает, что воды трех крупных архипелагов примерно в 32 километрах от российского побережья являются российскими внутренними водами, что позволяет ей использовать их в качестве морских шлюзов и предъявлять чрезмерные морские претензии на весь СМП.
Более того, Россия пытается осуществлять контроль над СМП, устанавливая строгие правила по загрязнению и безопасности судоходства. Они значительно строже общепринятых международных стандартов. К ним относятся обязательное страхование и ледокольное сопровождение, оба из которых являются дорогостоящими и контролируются исключительно Россией. Эти и другие правила позволяют Москве осуществлять строгий контроль над своими «морскими претензиями» и применять санкции в отношении судов, которые, по ее мнению, не соблюдают эти требования.
США и ЕС считают, что интерпретация Россией Морской конвенции противоречит международному праву и что судоходство и транзитный проход по СМП должны регулироваться исключительно Морской конвенцией. С 1963 года Россия утверждает, что другие государства не используют проливы достаточно часто, чтобы можно было применять правила Морской конвенции.
Теперь в этот многолетний спор вмешался Китай. Он объявил себя «приарктической страной» и в последние годы нарастил производство ледоколов: за последние два года он построил три новых ледокола и сейчас работает над четвертым. А стареющий флот береговой охраны США состоит всего из одного тяжелого и одного среднего ледокола. У России есть десятки ледоколов, многие из которых вооружены.
По оценкам, Пекин сократил время транзита российского импорта в Китай по СМП до 33−35 дней против 45 дней по Суэцкому каналу и 55 дней при маршруте в обход Африки. Известно, что Пекин отдает приоритет технологиям двойного назначения в своих полярных исследованиях, которые также могут быть использованы для продвижения его военных усилий.
Несмотря на новый «Ледяной пакт», подписанный США, Канадой и Финляндией о строительстве ледоколов, в ближайшей перспективе Вашингтон и его союзники не смогут превзойти усилия России и Китая по ледокольной эксплуатации.