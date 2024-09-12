The Telegraph: подготовка украинских солдат подрывает боеспособность Британии

Согласно The Telegraph, в Великобритании продолжается операция Interflex — программа подготовки украинских военных по стандартам британских вооруженных сил. Она организована Британией совместно со странами-участниками Объединенного экспедиционного корпуса и другими союзниками, в ней уже приняли участие более 45 000 украинских новобранцев. На прошлой неделе министр обороны Британии Джон Хили объявил, что операция Interflex продолжится в течение всего 2025 года.
Однако в среду был опубликован отчет Национального контрольно-ревизионного управления Великобритании (National Audit Office, NAO).
Согласно отчету, заявки британских армейских подразделений на обучение в учебных центрах в 2023 году отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году. Это связано с тем, что четверть учебных заведений армии использовалась для подготовки украинских солдат в рамках Interflex.
Перед началом военного конфликта на Украине Великобритания безвозмездно передала Киеву из собственных запасов оборудование на 171,5 млн фунтов, а также направила на закупку нового оборудования для Украины 2,4 млрд фунтов.
Стоимость пополнения британских запасов должна превысить стоимость переданного оборудования, поскольку Британия закупает для себя более современные технику и снаряжение, которые превосходят то, что она пожертвовала Киеву.
Недавно генерал Патрик Сандэрс, бывший начальник генштаба британских вооруженных сил, предупредил, что передача Украине 14 танков Challenger 2 «временно ослабила» Британию, поскольку создала «брешь в нашем арсенале».
Среди другого оборудования, поставленного Киеву, — ракеты, три вертолета Sea King, беспилотники, артиллерия, боеприпасы для стрелкового оружия, средства связи и личное снаряжение, например бронежилеты и каски.
Аналогичного мнения придерживается генерал Роланд Уокер, новый главнокомандующий армией Великобритании. Он уверен, что в течение трех лет страна должна подготовиться к ведению масштабной войны, потому что Россия будет стремиться «отомстить Западу за помощь Украине».
С момента создания в 2022 году Международного фонда для Украины Великобритания стала крупнейшим донором, выделив для поддержки Киева до марта 2025 года 7,8 млрд фунтов. В этот пакет входят поставка военной техники и обучение украинских солдат.
В 2022—2023 годах Минобороны Британии потратило на операции 2,9 млрд фунтов — рекордный уровень расходов на эти цели с 2011—2012 годов, когда развертывание британских войск в Афганистане было близко к пику.
На его взгляд, «это включает в себя обеспечение наличия соответствующих запасов оборудования и надлежащих условий для обучения британских вооруженных сил».