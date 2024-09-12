The Telegraph: подготовка украинских солдат подрывает боеспособность Британии

Согласно отчету, заявки британских армейских подразделений на обучение в учебных центрах в 2023 году отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году. Это связано с тем, что четверть учебных заведений армии использовалась для подготовки украинских солдат в рамках Interflex.