Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Турецкий гамбит» БРИКС. Что он значит для России — Responsible Statecraft

Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина, 4 сентября подтвердил, что Турция подала заявку на полноправное членство в БРИКС. Организация рассмотрит запрос до осеннего саммита в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. В мероприятии примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Francesca Minto/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Гамбит» Турции оказался неожиданным, ведь всего два месяца назад министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что в БРИКС решили «взять паузу» по вопросу новых членов, чтобы «переварить» прибывших в январе. Ушаков же отметил, что «особая миссия» России на предстоящем саммите заключается в «прописке» новых членов.

Чиновники администрации Эрдогана на условиях анонимности пояснили, что одной из причин подачи официальной заявки в БРИКС стало то, что «геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик», пишет Responsible Statecraft.

По мнению российского политолога Александра Сафонова, здесь играет роль «удачное расположение Турции с точки зрения мировых торговых путей, в том числе между Европой и Азией». Это заставляет Анкару искать как можно больше контактов, чтобы использовать свои логистические преимущества. БРИКС обеспечит страну такими контактами, в том числе для налаживания связей с Китаем, Россией и Ираном.

Во-первых, членство позволит Анкаре увеличить и без того высокий объем импорта из Китая и России, предоставит дополнительные возможности для экспорта в эти страны, а также снизит зависимость от ЕС.

Во-вторых, Турция может рассматривать БРИКС как новый источник финансирования. БРИКС предлагает участникам альтернативы западным институтам — Всемирному банку и МВФ. Новые члены могут получить доступ к финансированию через банк развития, а также расширить свои политические и торговые отношения.

В-третьих, хоть Турция и утверждает, что намерена сохранить членство и обязательства НАТО, вступление в БРИКС — свидетельство разочарования переговорами о вступлении в ЕС. Они начались в 2005 году, но зашли в тупик после событий 2016 года (Прим. ред.: тогда группа турецких военных попыталась совершить военный переворот, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе), последующего подавления оппозиции и вопросов относительно приверженности Эрдогана демократическим ценностям.

Европейский союз уже выразил обеспокоенность в связи с намерением Турции вступить в БРИКС.

В Европе подчеркивают, что Анкара как кандидат в ЕС должна «уважать ценности» и его внешнеполитические предпочтения, несмотря на свободу вступить в альянсы по выбору.

В-четвертых, турецкий поворот может указывать на гнев Турции, вызванный неспособностью США и Запада в целом остановить войну между Израилем и сектором Газа, а также опасениями по поводу масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке.

Эрдоган находится в сложной политической ситуации, пытаясь сбалансировать свои интересы с НАТО, с одной стороны, и с мусульманскими странами, с другой.

И наконец, еще одной причиной нынешнего интереса Анкары к БРИКС может стать то, что предстоящий саммит пройдет в Казани, и его успех невероятно важен для Москвы. Присоединение Турции могло бы принести взаимную выгоду и Москве, и Анкаре, которые поддерживали прочные двусторонние отношения с начала военного конфликта на Украине.

Турция неоднократно выступала в качестве посредника в этом конфликте.

В апреле 2022 года в Стамбуле стороны почти договорились о мирном урегулировании. Анкара была частью соглашения о зерновой инициативе в Черном море, подписанном Россией, Украиной, Турцией и ООН. Это соглашение позволило Украине экспортировать зерно и удобрения через безопасный морской коридор в Черном море. Кроме того, Анкара не присоединилась к Западу при введении санкций против России. Впоследствии Турция стала крупнейшим покупателем российской сырой нефти.

К тому же Турцию неизменно поддерживает Азербайджан. Давние связи этих стран, возможно, были ключевой причиной недавнего визита Владимира Путина в Баку. Вряд ли Путин не переговорил с Эрдоганом до того, как добился участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите БРИКС, а также намерения Азербайджана присоединиться к организации.

Таким образом, вступление Турции в БРИКС в октябре будет расцениваться Москвой как важное событие на пути к многополярной глобальной структуре, а также как альтернатива для Глобального Юга и других стран, не присоединившихся к западным институтам. Неудивительно, что Путин недавно пригласил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Казань.

«Турецкий гамбит» для БРИКС, несомненно, привлек внимание международных СМИ к предстоящему в октябре саммиту.

Внимание мировой общественности Москва сочла необходимым для обеспечения успешного проведения мероприятия в части достижения своих целей.

дипломатия