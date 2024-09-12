«Турецкий гамбит» БРИКС. Что он значит для России — Responsible Statecraft

В-третьих, хоть Турция и утверждает, что намерена сохранить членство и обязательства НАТО, вступление в БРИКС — свидетельство разочарования переговорами о вступлении в ЕС. Они начались в 2005 году, но зашли в тупик после событий 2016 года (Прим. ред.: тогда группа турецких военных попыталась совершить военный переворот, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе), последующего подавления оппозиции и вопросов относительно приверженности Эрдогана демократическим ценностям.