Варшава купила у Сеула небоеспособные самолеты FA-50

В докладе парламентариям Томчик также подчеркнул, что в бюджете не были заложены средства на строительство ангаров для новых самолетов и их обслуживание. Сейчас министерство обороны Польши ищет по всему миру подержанные запчасти и оборудование для корейских самолетов, а также рассматривает возможность взять их в лизинг.