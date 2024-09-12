Варшава купила у Сеула небоеспособные самолеты FA-50

Он уточнил, что Варшава использовала редкую переговорную тактику. Согласно ей, вооружение закупаемых машин, составлявшее важную часть контракта, должно было обсуждаться после их покупки.
В результате в Польшу в 2023 году прибыли 12 учебно-боевых самолетов, но без вооружения. Проблема в том, что вооружение для этого вида самолетов снято с производства, уточняет «РИА Новости».
В докладе парламентариям Томчик также подчеркнул, что в бюджете не были заложены средства на строительство ангаров для новых самолетов и их обслуживание. Сейчас министерство обороны Польши ищет по всему миру подержанные запчасти и оборудование для корейских самолетов, а также рассматривает возможность взять их в лизинг.
Министерство обороны направило запрос в верховную контрольную палату Польши, чтобы проверить деятельность предыдущего руководства министерства в отношении контракта.
Сейчас 12 FA-50 находятся на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком.
В марте сообщалось, что военные Польши обнаружили серьезные технические проблемы с карабином Grot местного производства. В рамках учений выяснилось, что карабин постоянно клинит, а на некоторых экземплярах после тренировок отсутствовали болты крепления ствола, пластиковые накладки на рычаге взведения и замки для выдвижения приклада.
Зимой стало известно, что польская армия с 2017 года закупила около 200 тыс. винтовок Grot на общую сумму 2,1 млрд злотых, несмотря на имеющиеся серьезные дефекты оружия.