Путин заявил об угрозе расчеловечивания правящих режимов в ряде стран

По его словам, немало современных политиков в нынешнее время утратили понимание культуры дипломатии и нарушают те табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны.
«Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов. Мы это видим», — сообщил Путин.
Он указал, что в данный момент в мире процветает политизация культуры, таким образом важная сфера человеческой жизни становится оружием геополитических интриг.
«Мы не боремся против каких-то других ценностей, мы поддерживаем свои. Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами», — отметил глава государства.
Ранее 12 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что пример России, которая не позволяет отменять свои культурные достижения, поможет этносам из других стран понять, что можно отстоять свою культуру и самобытность.
6 июня министр культуры России Ольга Любимова в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обратила внимание, что на фоне попыток коллективного Запада отменить культуру РФ сплотились не только россияне, но и граждане других государств, в том числе и недружественных.
Попытки отмены русской культуры в западных странах начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием деятелей искусства из РФ.