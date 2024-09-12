Евкуров сообщил о создании добровольческих отрядов «Барс» на границе с Украиной

«Мы во всех трех приграничных областях (Белгородской, Брянской и Курской) создаем отряды “Барс”, мы их назвали “Барс-Курск”, “Барс-Белгород” и “Барс-Брянск”, — приводит его слова ведомство.
Он уточнил, что подразделения совместно с правоохранительными органами в условиях режима контртеррористической операции (КТО) будут заниматься охраной и обороной объектов гражданской инфраструктуры, борьбой с беспилотниками и поддержанием общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава «Барса».
Замминистра проверил ход формирования отряда «Барс-Курск» и обсудил подготовку добровольцев с врио губернатора Алексеем Смирновым. Евкуров также проверил подготовку военнослужащих-контрактников на полигоне.
«Мы рады тому, что идет активное движение по освобождению. Вся помощь областная оказывается и будет оказываться. Задачи по созданию отрядов “Барс” решаются. Желающих достаточно большое количество охранять свой дом, помогать Росгвардии, полиции», — подчеркнул Смирнов.
По итогам встречи Евкуров вручил ведомственные награды главам приграничных муниципальных образований региона.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что в одном из приграничных районов Курской области экипажи штурмовой авиации Су-25 ликвидировали скопление живой силы и бронированную и автомобильную военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака по разведывательным целям совершена авиационными ракетами.
Вооруженные силы Украины атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.