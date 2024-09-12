Евкуров сообщил о создании добровольческих отрядов «Барс» на границе с Украиной

Он уточнил, что подразделения совместно с правоохранительными органами в условиях режима контртеррористической операции (КТО) будут заниматься охраной и обороной объектов гражданской инфраструктуры, борьбой с беспилотниками и поддержанием общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава «Барса».