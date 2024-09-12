Путин предупредил о последствиях ударов по России дальнобойным оружием



Он заявил, что Украина не в состоянии наносить такие удары сама. По его словам, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает, кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.



«Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — сказал президент.



По словам Путина, если решение примут, это изменит саму суть, природу конфликта, и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.



«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — добавил он.



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