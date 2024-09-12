В России откроют 19 новых военных госпиталей к середине 2025 года

«У нас сейчас идет завершение строительства ряда объектов: 19 новых госпиталей будут сданы к середине следующего года и семь новых, современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году», — сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе посещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.