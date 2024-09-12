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В России откроют 19 новых военных госпиталей к середине 2025 года

Девятнадцать новых военных госпиталей сдадут в России к середине 2025 года, в том числе семь — в текущем году. Об этом 12 сентября сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

Источник: РИА "Новости"

«У нас сейчас идет завершение строительства ряда объектов: 19 новых госпиталей будут сданы к середине следующего года и семь новых, современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году», — сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе посещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Российский лидер, в свою очередь, заявил о необходимости создать программу реновации тех военно-медицинских учреждений, которые нуждаются в реконструкции.

Президент пообещал, что государство найдет для этого необходимые ресурсы, и попросил Цивилеву лично курировать данный вопрос. Также Путин рассказал, что обсуждал указанную проблему сегодня утром с министром обороны Андреем Белоусовым.

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