В России откроют 19 новых военных госпиталей к середине 2025 года

«У нас сейчас идет завершение строительства ряда объектов: 19 новых госпиталей будут сданы к середине следующего года и семь новых, современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году», — сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе посещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Российский лидер, в свою очередь, заявил о необходимости создать программу реновации тех военно-медицинских учреждений, которые нуждаются в реконструкции.
Президент пообещал, что государство найдет для этого необходимые ресурсы, и попросил Цивилеву лично курировать данный вопрос. Также Путин рассказал, что обсуждал указанную проблему сегодня утром с министром обороны Андреем Белоусовым.
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