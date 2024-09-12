Оппозиция Сербии потребовала отставки Вулина из-за его слов о Германии

Об этом пишет РИА Новости.
«Эти слова вызовут ещё один дипломатический скандал в его исполнении и подведут Сербию под угрозу осуждения, изоляции и санкций», — отметили в оппозиционном «Движении свободных граждан».
На встрече высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+ в Санкт-Петербурге Вулин заявил, что потомки немецких преступников Второй мировой войны не стыдятся действий своих предков, а «стыдятся поражения своих отцов и мечтают о реванше».
Ранее сообщалось, что вице-премьер Сербии Александр Вулин в октябре нанесёт визит в Казань, где примет участие в открытии саммита БРИКС.