В Финляндии опровергли данные об атаке дронами по территории РФ

«Заявления о том, что дроны были запущены из Финляндии 10 сентября 2024 года, не соответствуют действительности. Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», — сообщили изданию в генштабе.
Финляндия и ее союзники следят за ситуацией, добавили в ведомстве.
В Генштабе отметили, что другие подробности привести не могут.
Ранее, 11 сентября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион произошла атака вражеских беспилотников. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Мурманской областью три дрона.
Росавиация временно ограничивала работу аэропорта Мурманска с 09:31 мск, а воздушной гавани Апатиты — с 10:30 мск. Позже ограничения были сняты.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.