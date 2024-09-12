В Содружестве наций вновь подняли вопрос о репарациях за столетия рабства

Все три кандидата на пост председателя Содружества наций — представители Гамбии, Ганы и Лесото — выступили в поддержку идеи выплаты репараций странам, пострадавшим от рабства и колонизации. Так, экс-министр торговли Лесото Джошуа Сетипа выразил готовность «как можно скорее» принять участие в дебатах о возмещении ущерба за рабство и требовать правосудия. «Содружество может использовать свою организующую силу, чтобы способствовать диалогу и сделать это возможным», — добавил министр иностранных дел Гамбии Мамадуу Тангара.
Наиболее осторожно высказалась министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, отметившая: «Финансовые возмещения — это хорошо, но будет ли Содружество играть в этом роль, зависит от глав правительств, которые будут давать указания генеральному секретарю».
По мнению представителя Ганы, требовать репарации от Лондона должны правительства, а не генсек Содружества — его роль в первую очередь административная и представительская.
Впрочем, несмотря на церемониальность должности генсека, его заявления могут оказать серьезное давление на британские власти. Выборы нового руководителя организации пройдут в конце октября.
В Содружество входят не только государства, когда-либо бывшие в зависимости от британской короны — среди 56 членов организации есть Мозамбик, Того и Габон, которые не находились в колониальном подчинении у Лондона (но были колониями Португалии, Германии и Франции соответственно). Однако подавляющее большинство африканских членов Содружества так или иначе эксплуатировались Британией. Аналогичная участь постигла и многие страны Карибского бассейна.
В ноябре 2023 года на саммите в Гане два крупнейших объединения Африки и Карибов — Африканский союз и КАРИКОМ — решили создать альянс, чтобы оказать давление на бывшие рабовладельческие государства и заставить их заплатить за «исторические массовые преступления».
В «репарационный альянс» вошли 55 государств Африки, а также 20 карибских стран.
Британская империя активно торговала рабами с 1662 по 1807 год. На территории Британии запрет на работорговлю вступил в силу как раз в 1807-м, после почти 20 лет парламентских дебатов по этому вопросу. Однако на территории всей империи такой закон был принят лишь в 1833-м. За 200 лет работорговли британские плантаторы приобрели примерно 3,4 млн рабов из Западной Африки. Из них около 500 тыс. погибли во время перевозки через Атлантику. Больше рабов «приобрела» только Португалия (более 6 млн человек).
Как подсчитали в 2023 году ученые Университета Вест-Индии (Ямайка), Великобритания должна выплатить $24 трлн в качестве возмещения ущерба за свое участие в трансатлантической работорговле в 14 странах Африки и Карибских островов.
Сумма как минимум в семь раз превышает годовой ВВП Великобритании ($3,4 трлн). После публикации доклада ведущий судья Международного суда ООН Пи Джей Паттерсон заявил, что Великобритания больше не может игнорировать призывы о возмещении ущерба, и призвал страну выплатить репарации.
Однако власти Британии старательно не замечают этих призывов. Иронично, что Королевство при этом выплатило щедрую компенсацию британским рабовладельцам — это произошло после того, как в 1833 году власти империи запретили рабство. Так, отец Уильяма Гладстона — премьер-министра во второй половине XIX века — за потерю своего «имущества» в виде рабов на Карибах получил £106,7 тыс.— это эквивалентно примерно £83 млн сегодня, говорится на сайте официального журнала Содружества. Лондон выплатил «пострадавшим» рабовладельцам £20 млн — тогда эта сумма составляла 40% государственного бюджета всей Британской империи. Как обнаружила Bristol Post, королевство погасило долг только в 2015 году.
В апреле 2024-го тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался извиняться за роль Королевства в торговле людьми. Он также исключил любые дискуссии о выплатах.
Действующий премьер Кир Стармер пока никак не высказывался на тему репараций. В 2022 году политик называл рабство «отвратительным» и подчеркивал, что «этого никогда не должно было случиться», но по поводу выплат пострадавшим он ничего не говорил. При этом в том же году лидер лейбористов раскритиковал принца Уильяма за то, что он во время турне по странам Карибского бассейна «недостаточно осудил» рабовладельческое прошлое Британии.
Между тем нынешний глава МИДа Дэвид Лэмми (кстати, и сам потомок рабов с Гайаны) активно говорит о рабовладельческом прошлом Британии. Так, в 2022 году, будучи теневым министром иностранных дел, господин Лэмми попросил правительство Риши Сунака помиловать 70 участников восстания рабов в Демераре (колониальное название Гайаны) в 1823 году. В мятеже участвовали более 10 тыс. рабов. Британские власти жестоко подавили восстание, около 500 рабов были убиты. Многие из участников восстания были приговорены к тюремным срокам и каторге и не помилованы до сих пор. Но и Дэвид Лэмми старательно обходит тему репараций.
Пока британские власти не решаются даже на извинения, подобные тем, что уже принесло руководство Нидерландов. Король Карл III в 2018 году (тогда еще в статусе принца) заявил во время визита в Гану: «Хотя Британия может гордиться тем, что позже возглавила движение за отмену этой позорной работорговли, на нас лежит общая ответственность за то, чтобы вопиющий ужас рабства никогда не был забыт». Однако монарх не произнес слов извинения.
Аналогично в 2023 году во время визита в Кению (это был его первый государственный визит в страну Содружества в качестве короля) Карл III выразил «величайшую печаль и глубочайшее сожаление» по поводу «ошибок прошлого». Однако не принес официальных извинений.
Так или иначе, если извинения возможны, то по поводу перспективы выплаты репараций сомнений нет.
Даже если у лейбористов Стармера возникнет такое желание (что маловероятно), у его кабинета сейчас банально не хватит бюджетных средств на возмещение ущерба. 10 сентября премьер заявил, что ради экономии бюджетных средств готов принимать непопулярные решения, например урезать выплачиваемые миллионам пожилых людей пособия на оплату счета за отопление.