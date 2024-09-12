В Содружестве наций вновь подняли вопрос о репарациях за столетия рабства

Британская империя активно торговала рабами с 1662 по 1807 год. На территории Британии запрет на работорговлю вступил в силу как раз в 1807-м, после почти 20 лет парламентских дебатов по этому вопросу. Однако на территории всей империи такой закон был принят лишь в 1833-м. За 200 лет работорговли британские плантаторы приобрели примерно 3,4 млн рабов из Западной Африки. Из них около 500 тыс. погибли во время перевозки через Атлантику. Больше рабов «приобрела» только Португалия (более 6 млн человек).